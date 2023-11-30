مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات لودر في سوهاج

انتهت حياة عامل في منتصف العقد الثاني من العُمر؛ إثر اصطدام لودر به أمام منزله، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة عامل دهسًا أسفل عجلات لودر أمام منزله دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (محمود م.ع.ا- 14 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال شقيق والد المتوفي المدعو “محمود ع.ا- 40 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية”، قرر أنه أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور أمام منزله اصطدم به لودر خاص قيادة المدعو (راشد ع.ع.ا- 52 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز).

وذلك أثناء عودة السائق للخلف حال قيامه بأعمال الحفر بذات الناحية، وذلك عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى انتهاء حياة المذكور، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.