بعد خلافات أسرية .. عاطل يُنهي حياته شنقًا في سوهاج

انتهت حياة عاطل في نهاية الثلاثينات من العُمر، شنقًا داخل غرفته بمنزل أسرته بنجع الهجارسة دائرة مركز شرطة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عاطل شنقًا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو “عماد ح.م.ع- 37 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز”، وأفادت والدته المدعوة “ناديه ا.ع.ح- 58 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية”، بإقدام نجلها المذكور على إنهاء حياته شنقًا بواسطه حبل داخل غرفته.

وذلك إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات أسرية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.