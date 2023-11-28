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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال لقائه بمحافظ سوهاج.. التيار الإصلاحي الحر يثمن جهود الدولة للنهوض بالصعيد

لقاء محافظ سوهاج
لقاء محافظ سوهاج بالتيار الإصلاحي الحر

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفد التيار الإصلاحي الحر، الذي زار المحافظ على هامش مشاركته بالمؤتمر الجماهيري الثالث الذي ينظمه التيار بالمحافظة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ورحب "الفقي" بوفد التيار الذي ضم: المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والسفير عبد الرحيم، الأمين العام المساعد لحزب مصر القومي، ممثلا عن المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، وعامر أبو زيد، أمين عام تنظيم حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج.

وثمن التيار الإصلاحي الحر اهتمام الدولة بالصعيد، الذي أصبح في قلب وعقل القيادة السياسية، بعدما كان مهمشا لعقود طويلة، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ معه طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات الصعيد.

وأشار التيار إلى أن محافظة سوهاج "قلب الصعيد" تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث كان لها نصيب الأسد من المشروعات التي تم إطلاقها في الصعيد، ومن بينها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار وفد التيار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي محافظة سوهاج أهمية خاصة، حيث حرص على زيارتها وافتتاح العديد من المشروعات التنموية الكبيرة بها، والتي تضمنت إنشاء محاور على النيل، وافتتاح مستشفى جامعي جديد بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء جامعة جديدة.

وتطرق اللقاء إلى العائد الكبير الذي حققه افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المنشآت بمدينة سوهاج الجديدة، وقرى حياة كريمة، منها قرية أم دومة.

كما أشاد بتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة سوهاج، حيث تم عمل محورين، هما: محور طما ومحور جرجا دار السلام، وجاء إنشاء محاور المراغة، فضلا عن تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل الغربي.

وتطرق اللقاء إلى إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تطوير 181 قرية من 7 مراكز، ومتبقي 5 مراكز، من المقرر إدراجهم ضمن خطة التطوير في حياة كريمة.

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