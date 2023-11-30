سبب صادم.. عامل يطعن زميله في سوهاج

أصيب عامل في بداية العشرينات من العُمر، بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليُمنى، على يدي عامل انهال عليه بسـ.ـلاحًا أبيضًا، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليُمنى؛ إثر تعدي عامل عليه بسـ.ـلاحًا أبيضًا.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو “محمود ا.ا.م- 21 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز”، وبسؤاله اتهم المدعو (محمد ر.ف.ع- 23 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات قائمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.