بالخطأ.. تسمم عشرينية تناولت قرص الموت في سوهاج

أصيبت فتاة في بداية العشرينات من العُمر، بتسمم عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بإصابة فتاة عشرينية بحالة تسمم.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعوة 'حنان ا.ا.ا' 21 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، وأفاد شقيقها المدعو 'محمد ا.ا.ا' 31 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل وحال قيامها بتجهيز الغلال لحفظها وضعت قرص الحفظ بفمها فابتلعته عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.