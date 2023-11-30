بمشاركة 45 طالبًا.. نور البصيرة بجامعة سوهاج يُنظم يومًا رياضيًا ترفيهيًا

نظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، يوم رياضي ترفيهي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع طلاب مدرسة النور للمكفوفين، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وبمشاركة ٤٥ طالب وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الحركية والذهنية، وذلك بمقر مدرسة النور للمكفوفين.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعى لدعم الطلاب ذوي الإعاقة ليس فقط خلال العملية التعليمة، ولكنها تعمل جاهدة علي إدخال البهجة والسرور في قلوب الطلاب، من خلال تنظيم مثل هذه الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج والتفاعل مع من حولهم.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع أن فعاليات اليوم تضمنت العديد من ألعاب ترفيهية وورش تنمية تفكير عبارة عن مجموعة من الأنشطة الحسية والحركية التي تساعد على تنمية إدراكهم.

بالإضافة إلى المسابقات الرياضية ومنها كرة الجرس والوثب والعدو، و شد الحبل والسلة والتنس والعزف، إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية كالغناء والإنشاد الديني، والمسابقات الثقافية المُختلفة.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، أن الهدف من اليوم الرياضي إدخال البهجة والسرور إلى قلب ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم، ليشعروا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإيماناً بأهمية هذه الفئة بما لديهم من قدرات ومهارات مُتعددة.