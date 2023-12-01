جامعة سوهاج تعلن إنشاء نادي رياضي إجتماعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إنشاء نادي رياضي إجتماعي لكافة منسوبي الجامعة، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف رعايتهم اجتماعيًا، لتحقيق الرضا الوظيفي، والذي ينعكس بدوره في تحسين أدائهم لمهامهم الوظيفية بالعمل بصورة ايجابية، ويسهم في رفع الروح المعنوية لهم.

تفقد الدكتور حسان النعماني لمعاينة موقع إنشاء النادي، وذلك في القطعة رقم ١١ بمنطقة التوسعات الجنوبية ٤٥٥ فدان، حيث تم تخصيص مساحة ١٣ ألف متر مسطح، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة.

والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمهندس محمد صابر معاون هندسي لرئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وأكد "النعماني" أن النادي سيكون بمثابة رابطة اجتماعية قائمة علي أهداف سامية وغايات طيبة نبيلة، تهدف الي تقوية أواصر الاخوة والصداقة بين كافة منسوبي الجامعة، مضيفاً ان إدارة الجامعة أولت عناية فائقة وأهتمام واسع بفكرة إنشاء النادي.

جامعة سوهاج

وستقدم لها كافة السبل الكفيلة ليجعله واقع ملموس، إلى جانب أنه سيتم تأمين البنية التحتية اللازمة، ووضع الخطط والرؤي اللازمة لتحقيق أهداف النادي بما يلبي رغبات وطموحات كافة منسوبي الجامعة.

وأضاف أن الجامعة قامت بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإقامة النادي الرياضي، حيث اعلنت الوزارة عن موافقتها، وبناءًا عليه تم معاينة الموقع المزمع تخصيصه، والذي سيضم مساحات خضراء، وأخرى لممارسة كافة الألعاب الرياضية مثل ملعب خماسي كرة القدم وكرة السلة واليد وغيرها.

وذلك إلى جانب حمام سباحة مما يؤهله ليكون نادي متكامل، وذلك انطلاقًا مما توليه إدارة الجامعة من اهتمام مشهود بكافة منسوبيها.