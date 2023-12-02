التصريح بدفن جثمان صغير دهسه قطار في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، كانت قد انتهت حياته دهسًا أسفل قطار "الإسكندرية/ الأقصر"، وذلك بين محطتي الاحايوة والعسيرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، مفاده مصرع طفل إثر اصطدام قطار به.

وبالانتقال والفحص، تبین مصرع الطفل (فهد ن.ج.ف- 5 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.