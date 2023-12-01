مصرع طالب وإصابة والده في انقلاب ملاكي بصحراوي سوهاج

انتهت حياة طالب في بداية العشرينات من العُمر، كما أصيب والده الخمسيني بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليُسرى؛ إثر إنقلاب سيارة ملاكي بهما، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طالب وإصابة والده في انقلاب ملاكي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (كمال ز.م- 54 سنة- مدير فندق خاص بالغردقة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)؛ إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يديه وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق المُشار إليه.

نتج عن الحادث انتهاء حياة نجل قائد السيارة المدعو (زياد ك.ز.م- 20 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما أصيب قائد السيارة بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليُسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج الازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.