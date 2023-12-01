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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل بالبر الغربي

محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل بالبر الغربي

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربى بمركز ومدينة القرنة وذلك بمرافقة حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، والعقيد احمد الهواري رئيس مركز الزينية، و مصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس أحمد منصور مالك شركة النيل للمقاولات والمنفذة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية حسن فتحي.

 أوضح المهندس اسعد مصطفي أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشي علي غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو ٩٠٠ متر، وسيضم ايضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع انشاء ساحات انتظار للحافلات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشي زجاجي داخل النيل بطول ٣٥ متر، وتطوير الممشي الرئيسي بطول ٥٠٠ متر كما سيتم انشاء عدد ٢ مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح ١٥٤ م٢ وعدد ٩ بازارات سياحية.

وسيتم عمل ارضيات بمسطح ٢١٥٠٠ م٢ تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة و البازلت و الرخام الأحمر رويال، وانشاء 17 برجولة خشبية و٥١ مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بالإضافة الى انشاء عدد ٨٠ مقعد معدنى بالواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، كما يشمل المشروع مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي ٤٤٠٠ متر مسطح بالإضافة الى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع  اجواء المحافظة .

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ان مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.
كما تفقد محافظ الأقصر ، سير الأعمال بمشروع تطوير قرية حسن فتحي، والتقي سيادته بالمواطنين لبحث مشكلاتهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد منصور، أن مشروع تطوير قرية حسن فتحي يتضمن ٣ مراحل وتشمل المرحلة الأولي ترميم المسجد والمسرح والخان، وانتهت أعمالها ، وكانت الجهة الممولة هي اليونسكو ، وتمت الأعمال تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

وأضاف أن المرحلة الثانية والجاري العمل بها تتضمن ترميم منزل حسن فتحي وإنشاء استراحة لشرطة السياحة ، وتطوير الموقع العام الذي يتضمن أعمال إضاءة وتركيب بازلت للأرضيات وعمل مسطحات خضراء، وبنية تحتية للصرف الصحي.

والمرحلة الثالثة من المشروع من المقرر أن تشمل ترميم وتطوير سوق حسن فتحي.

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