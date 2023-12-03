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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: تعاون مع زملائك

برج الميزان
برج الميزان

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

برج الميزان أنت شخصية جيدة التعامل بشكل كبير مع كل المحيطين، يمكنه تنفيذ الخطط والقيام بالمهام المطلوبة فى أسرع وقت محب للسفر، قادر على تحمل الضغوطات والمسئوليات بشكل جيد.


برج الميزان اليوم مهنيا

حافظ على مكانتك فى العمل وتجاهل التفكير فى التنقلات من العمل لعمل آخر حافظ على الثبات مع التجديد والتقدم بشكل جيد وتعاون مع زملائك.

برج الميزان ماليا

برج الميزان اليوم ماليا من المهم أن تحقق توازن ، قد تُعرض عليك هذا اليوم بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة ، تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع ، خذ وقتك في تقييم وضعك المالي واتخاذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى.

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023: زن خياراتك

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برج الميزان اليوم عاطفيا

لا تجعل ضغط العمل يؤثر على علاقتك بشريك حياتك فى الفترات المقبلة، وحاول أن توفر وقتا للحديث معه والنقاشات التى تهم حياتكما كى لا تتصاعد المشكلات بينكما.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

توقف عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية خلال الفترات الحالية، وتناول كميات مناسبة من السوائل، وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن يحصل على تغيرات فى الوزن، لذا هو بحاجة للحد من تناول الأكلات فى أوقات متأخرة أيضًا هو بحاجة للتخلص من الدهون بقدر كبير.

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