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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.. أخبار سارة في طريقك

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالطيبة واللطف والقدرة على التحكم في الانفاق المالي بشكل كبير وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة (20 يناير – 18 فبراير).

نستعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

حاول أن تكون مستعدا لتلقى أخبار طال انتظارها لسنوات طويلة تخص المشروعات الخاصة بك، وتخلص من القلق والتوتر الذى يترك بداخلك أثرا سلبيا، ما يؤثر على حياتك المهنية في الفترات المقبلة.

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حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

لا تتسبب فى إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك حتى لا تعيشان فى حالة ضغط وتوتر طوال الوقت، وتبادلا دائماً الهدايا والكلمات الطيبة حتى تعيشان فى سعادة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

تناول كميات كبيرة من المياه وتخلص من الكسل ومارس التمارين الرياضية التى تجعلك تشعر بحالة جيدة، أيضًا تجنب الروتين فى تحضيرك لطعامك وحاول أن تنوع بين كل الأطعمة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو الحصول على المال، وتحسين حالتهم النفسية خلال الفترات المقبلة، لكن عليهم الحد من التدخل فى أى مشاكل مع أى شخص.

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