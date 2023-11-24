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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. خطط لعشاء رومانسى

الابراج
الابراج

يحب مولود برج الدلو منزله والجلوس مع أسرته لفترة من الوقت، كما يحرص على تجهيز وجبة غذائية خفيفة ويتجنب الأطعمة الدسمة، ويحرص طوال الوقت على إسعاد أسرته.

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برج الدلو في حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يمتلك مولود برج الدلو القدرة على إدارة كل شىء بحياته بطريقة منظمة، كما أنه يستطيع أن يدمج القوة بالسيطرة، ما يساعده على تحقيق نتائج مبهرة في عمله.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني والممثلة ياسمين صبري ، ويقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
حظك اليوم برج الدلو مهنيا
كن مخلصا فى عملك، فهذا سيساعدك على إثبات همتك، ويؤهلك للحصول على أدوار رئيسية فى عملك، وبالنسبة للطلاب مواليد هذا البرج سوف ينجحون فى اجتياز الامتحانات بينما رجال الأعمال سوف يجدون فرصا جديدة لتوسيع أعمالهم فى الخارج.
برج الدلو اليوم ماليا
برج الدلو اليوم تواجه بعض التحديات المالية لكن لا تقلق بقليل من الصبر والتخطيط ستتمكن من التغلب عليها ، ركز على وضع الميزانية وإيجاد طرق لتوفير المال ، ولا تخف من طلب المشورة من خبير مالي إذا لزم الأمر ، بقليل من الجهد ستعود إلى المسار الصحيح في لمح البصر.
حظك اليوم برج الدلو عاطفيا
كن لطيفا خلال تعاملك مع شريك حياتك، وخطط لعشاء رومانسى معه وبادر بإعطائه الهدايا المختلفة، حتى تحسن علاقتك به وتشعر معه بالسعادة والحب.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي
تجنب رياضات المغامرة مثل تسلق الصخور وأنشطة تحت الماء، وحافظ على صحتك من خلال تجنب السجائر، ومارس اليوجا وبعض التمارين الخفيفة فى الصباح، والتى ستكون مفيدة للغاية، كما يجب على الأطفال الذين يلعبون فى الهواء الطلق توخى الحذر لتجنب الإصابات الطفيفة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
كُن صادقاً فى حبك لأن هذا سيعود عليك بنتائج مثمرة خلال الفترة المقبلة، وبعض الأشخاص من مواليد برج الدلو سيكونوا محظوظون لتولى أدوار جديدة فى مكان العمل، كما على مواليد هذا البرج اتخاذ قرارات مالية ذكية والتعامل مع المشاكل الصحية بجدية.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: أزرق داكن
رقم الحظ: 22
التوافق اليومي لبرج الدلو
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس
الأكثر توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: السرطان ، برج العذراء ، الجدي ، الحوت
الأقل توافق: برج الثور ، برج العقرب

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