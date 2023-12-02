قبل فتح اللجان باليوم الثاني|قنصل مصر في ألمانيا: الناخبون حضروا مبكرًا للإدلاء بأصواتهم

أكد السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن الناخبين المصريين حضروا مبكرا، السبت، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم.

وقال القنصل المصري في فرانكفورت، إن "الناخبين كانوا منتظرين فتح اللجان من الساعة 8.50 صباحًا للإدلاء بأصواتهم" مؤكدا أن أعداد المشاركين في الاقتراع تزايدت بعد الساعة الخامسة.

وأضاف أن ما استرعى الانتباه خلال اليوم الثاني هو تزايد حضور عدد كبير من الناخبين، من بينهم عدد كبير من الطالبات وقطعوا مسافة كبيرة لحرصهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى أن هناك عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر في منع البعض في الحضور، ومن المتوقع أن يكون غدًا الوضع أفضل من اليوم، ويتمكنون من الحضور للإدلاء بأصواتهم.