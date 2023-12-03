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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 13 سفية حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة .
 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28209 طن تشمل : 270 طن رمل و 70 طن كحول و 10147 طن يوريا و 1580 طن بودرة تلك و 16142 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28923 طن تشمل : 2849 طن خردة و 8589 طن حديد و 2342 طن رخام و 1500 طن زيت طعام و 9100 طن قمح و 3015 طن ذرة  و 1528 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3308 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123096 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 358201 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و العين السخنة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2269 شاحنة .

دمياط إعلامي الحبوب الحبوب والغلال الترانزيت العين السخنة الشاحنات العين خشب زان

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