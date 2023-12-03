ميناء دمياط يستقبل 13 سفية حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة .



بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28209 طن تشمل : 270 طن رمل و 70 طن كحول و 10147 طن يوريا و 1580 طن بودرة تلك و 16142 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28923 طن تشمل : 2849 طن خردة و 8589 طن حديد و 2342 طن رخام و 1500 طن زيت طعام و 9100 طن قمح و 3015 طن ذرة و 1528 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3308 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123096 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 358201 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و العين السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2269 شاحنة .