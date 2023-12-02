إلى برشلونة.. أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يعلن انتقال نجمه الشاب روكي للدوري الإسباني

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، اليوم السبت، رحيل مهاجمه الشاب فيتور روكي، إلى صفوف برشلونة الإسباني، في يناير المقبل.

وتعاقد برشلونة مع روكي، في الصيف الماضي، على أن ينضم للفريق الكتالوني في صيف 2024، قبل أن يطلب ضمه في منتصف الموسم الجاري.

وكتب أتلتيكو باراناينسي عبر حسابه على موقع تويتر "المشهد الأخير أمام جماهير أتلتيكو، المباراة المقبلة ضد سانتوس، ستكون الأخيرة لروكي في ملعب ليجا أرينا قبل الانتقال إلى أوروبا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن برشلونة حصل على موافقة خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، لتسجيل روكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض فيتور روكي 44 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل 21 هدفا وصنع 8 أخرى.