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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي.
المقادير
2 كوب ونصف من السميد الخشن
ربع كوب من الدقيق
كوب من الزبادي
كوب من السكر
ربع كوب من الزبدة 
نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
3 أكواب من الشربات .. جوز هند 
طريقة التحضير
   في وعاء عميق، ضعي السكر والزبدة معًا، ثم اخفقيهم جيدًا بمضرب البيض الكهربائي حتى تمام التجانس
   أضيفي دقيق والسميد، والبكينج بودر، وبيكربونات الصودا، والزبادي، إلى الخليط السابق، واستمري في الخلط حتى تحصلين على قوام متماسك
   الآن احضري صينية البسبوسة، وامسحيها بقليل من الطحينه أو زيت ورشة دقيق حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية
   صبي خليط البسبوسة المحضر من قبل، وضعيها في الصينية، ووزعي الخليط بشكل متساوي
   بعد ذلك، قطعي خليط البسبوسة على شكل مربعات، وضعي في كل قطعة واحدة من اللوز، ويمكن الاستغناء عن تزيينها إذا أردتيها سادة، حسب الرغبة.
   ادخلي صينية البسبوسة داخل فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة، واتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تمام النضج.
   بعد إخراج صينية البسوبسة، عند تمام نضجها، اسكبي الشربات الساخن فوقها، وغطيها حتى تبرد تمامًا، ثم قدميها للتناول.

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طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

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