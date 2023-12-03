ناقشوه داخل الكونجرس الأمريكي.. مخطط جديد لتهجير الفلسطينيين لأوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مخططًا إسرائيلياً لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل طوعي لمصر واليمن وتركيا، والعراق، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تم مناقشته داخل الكونجرس الأمريكي.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بأن مصر ترفض التهجير بشكل قوي وحاسم ، وفي سبيل ذلك اقترح فتح السواحل أمام سكان قطاع غزة للهجرة إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر.



وأشار إلى أن إسرائيل ظاهرة صوتية وغير قادرة على القضاء على حركة حماس، وما تتحدث عنه القيادات الإسرائيلية مجرد كلام ، مثلما تحدثت سابقًا بأن مصر غير قادرة على خط بارليف وخلافه.

مفاجأة حول علم إسرائيل بخطة "طوفان الأقصى"



ولفت إلى أن صحيفة النيويورك تايمز، كشفت مفاجأة حول علم إسرائيل بخطة "طوفان الأقصى" منذ عام، ولكن الاحتلال أستهزئ بالخطة ، لأنه اعتقد بان حركة المقاومة "حماس" لا تمتلك القدرة على تنفيذ هذا المخطط.