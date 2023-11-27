الديهي: الرؤية المصرية تستهدف حل القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب

علق الإعلامي نشأت الديهي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المجر اليوم والتباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة .

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الرئيس السيسي عرض الرؤية والرواية المصرية بشأن القضية الفلسطينية وكيفية حلها ".

وأضاف نشأت الديهي :" الرواية المصرية تجاه القضية الفلسطينية تجد من يرويها"، مضيفا:" الرواية المصرية تستهدف وقف النزيف في غزة وحل القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني ".

وتابع نشأت الديهي :" علينا أن نفخر بأنفسنا وبأننا بنعمل بشكل جيد لمستقبل الأشقاء في فلسطين وحفظ الامن القومي المصري ".

وأكمل نشأت الديهي :" أي تحرك أو قرار يصدر من الدولة المصرية يستاء منه أعداء الدولة المصرية ".