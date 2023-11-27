وزير الدفاع الصهيوني المتطرف يتوعد غزة بعد انتهاء الهدنة

قال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت إنه عندما تعود إسرائيل إلى قتال حماس في غزة، فإن “ستعود بقوة أكبى وسيكون ما يحدث أضخم"، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واضاف الوزير الصهيوني المتطرف أن ذلك سيحدث في جميع أنحاء القطاع، بحسب تصريحات أدلى بها مكتبه.

وفي حديثه أمام قوات لواء مشاة جفعاتي وسلاح المدرعات، قال جالانت: “أمامكم الآن بضعة أيام، سنعود إلى القتال، وسنستخدم نفس القدر من القوة والمزيد”.

وذكر: "تذكر أنه بينما تقوم بالتنظيم والراحة والتحقيق، فإن العدو يفعل الشيء نفسه أيضًا".

تابع "سوف تقابل حماس شيئًا أكثر قليلاً. لذلك، ستواجه [حماس] أولاً قنابل سلاح الجو، وبعد ذلك قذائف الدبابات والمدفعية وأخيرًا أيضًا نيران قوات المشاة”.

واكد: “سنقاتل في القطاع بأكمله”.



