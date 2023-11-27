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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة الجهاد الإسلامي بشأن اتفاق تمديد الهدنة في غزة

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

علقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لمدة يوميين إضافيين.

قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام: "بعد مساع وجهود بذلها الوسطاء توصلنا إلى اتفاق يقضي بتمديد مدة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، وبذات الشروط التي تم الاتفاق عليها في صفقة تبادل الأسري".

أضافت الجهاد الإسلامي في بينها: "سعينا من وراء مشاركتنا في هذا التمديد إلى مراعاة مصلحة شعبنا الصامد في قطاع غزة وفتح المجال لدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع" .

وتابعت الحركة: "أننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نتابع، مع كل قوى المقاومة، عن كثب سلوك العدو، وجاهزون لحماية مصالح شعبنا ودفع العدوان عنه بكل الأثمان".

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري على منصة إكس: "تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

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