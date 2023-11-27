بايدن: مازلت على اتصال مع قادة مصر وقطر بشأن اتفاق الهدنة في غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه ضغط باستمرار من أجل وقف القتال لتسريع وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

وكتب بايدن عبر منصة “إكس”، “ما زلت على اتصال مع قادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جانب من جوانب اتفاق الهدنة”.

وأمس، قال بايدن، إن الولايات المتحدة عملت بشكل عاجل على زيادة المساعدات إلى غزة خلال فترة توقف القتال.

وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “نقوم بنقل ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا – محملة بالغذاء والماء والأدوية والوقود وغاز الطهي”.

وأضاف أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع بايدن: “يجب التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يمكنهم العيش في تدابير متساوية من الحرية والكرامة”، مضيفا: “لن نتخلى عن العمل نحو هذا الهدف”.