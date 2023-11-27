صحيفة عبرية تكشف عن لقاء السنوار بالأسرى الإسرائيليين



كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن حدوث لقاء بين زعيم حركة المقاومة حماس مع بعض الأسرى.



قالت الصحيفة أن قائد حماس يحيى السنوار قام بمقابلة بعض المحتجزين الإسرائيليين.



وكشفت الصحيفة أن السنوار قام بالحديث مع الأسرى بالعبرية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية من جانبها، أن يحيى السنوار قال للمحتجزين الإسرائيليين في غزة إنهم في المكان الأكثر أمانا، مطمئنا اياهم، مشيرة بذلك إلى اللقاء كان تطميني من المقاومة.



وتشير كافة التقارير الصحفية والدولية إلى تعامل المقاومة بشكل جيد مع المحتجزين لديها وإحسان معاملتهم بعكس مل يقوم به الاحتلال الصهيوني من تنكيل وقتل للمعتقلين.