مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن تلقي أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تلقي قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، مشيرة إلي أنها ستبدأ العمل على إخراجهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسري مع حماس.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية: “تلقينا قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم وسنبدأ العمل على إخراجهم”.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

ومنذ قليل، أكدت مصادر مصرية، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حماس بدأت تسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي.

كان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، قال إن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف "الحية"، في تصريحات صحفية، أن “حماس تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين”.