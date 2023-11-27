سفير فنزويلا: ندعم رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا في القاهرة، دعم بلاده لمصر ورفضها التام تهجير الفلسطينيين الى سيناء.

وقال بارينتوس على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر سفارة فنزويلا في القاهرة، إن الرئيس الفنزويلي أعلن أن بلاده تدعم مصر في أي قرار ستتخده لدعم القضية الفلسطينية.

وتابع: رئيس فنزويلا أشاد بدور الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين الى سيناء لأن ذلك سيكون بمثابة حل للقضية الفلسطينية.

واضاف ويلمر: فنزويلا تدعم القضية الفلسطينية وتدعم المطالبة التي قدمتها الجامعة العربية أمام المحكمة الدولية بمحاكمة إسرائيل على خلفية الجرائم التي ارتكبتها.

وقال ان زيارة وزير الخارجية الفنزويلي لمصر ساهمت في نمو العلاقات المصرية الفنزويلية، ومن المقرر أن يزور رئيس فنزويلا مصر قريبا.