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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن السر.. مستشار نتنياهو تكشف تفاصيل اتفاق تجديد الهدنة الإنسانية في غزة

مارك ريجيف مستشار
مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس في غزة لمدة يومين لن يدخل حيز التنفيذ حتى يتم إطلاق سراح الأسري المقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين.

ووفقا لشبكة CNN، أكد ريجيف أنه تم التوصل إلى تمديد الهدنة وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 أسرى كل يوم.

وقال ريجيف: "مقابل كل 10 رهائن يتم إطلاق سراحهم، نحن على استعداد لمنح تمديد ليوم آخر، وإذا أطلقت حماس سراح الرهائن الإسرائيليين كما هو متفق عليه فسوف نقوم بالتمديد - هذا هو بيت القصيد".

وأشار مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه يعتقد أن الأسري الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين سيكونون من النساء والأطفال.

كما شكر ريجيف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدته في الترتيب والاتفاق على الصفقة، قائلا: "تم التفاوض على هذه الاتفاقات بمساعدة الرئيس بايدن ونشكره على بذل جهوده ومكتبه وراء هذه الترتيبات، ولا أعتقد أننا كنا سنتوصل إلى الاتفاق دون مساهمته".

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري على منصة إكس: "تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

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