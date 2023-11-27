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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتفاق تجديد الهدنة.. اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيرة القطري

تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، اليوم الأثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "كونا".

وخلال الاتصال، جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتمديدها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد رئيس الوزراء القطري، على ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة، مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكر الولايات المتحدة لدولة قطر على جهودها في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي أسفرت عن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قطر التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي منصة إكس: "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

قطر تعلن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

رئيس وزراء قطر: الضغط الغرب على إسرائيل لوقف حرب غزة غير كافٍ

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