رسميا..حماس تعلن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من إسرائيل|تعرف عليهم

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها تسلمت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل 3 أسيرات وهن:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من جنين.

- نفوذ جاد عارف حماد من القدس.

- عطاف يوسف محمد جرادات من جنين.

وأضافت حركة حماس، أن قائمة الأسري شملت أيضا 30 طفلا أسيراً سيعلن عن الأسماء لاحقاً.

وأعلنت قطر التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري على “منصة “إكس”، “تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.