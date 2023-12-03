الرئيس البيلاروسي يزور الصين يومي الاثنين والثلاثاء

قالت بيلاروسيا، اليوم الأحد، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيزور الصين في إطار زيارة رسمية يومي الاثنينوالثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن هناك توافقا تاما بين بيلاروسيا والصين بشأن الرؤيةالمشتركة للنظام العالمي.

وأوضح لوكاشينكو خلال اجتماع مع وزير الدفاع الصيني الأسبق، لي شانجفو، أن الأفكار الأساسية التي تشترك فيهاالصين وبيلاروسيا فيما يتعلق بالحالة الراهنة للعالم والنظام العالمي الواعد في المستقبل هي في توافق تام ومواءمة،ولقد دأبنا على إظهار ذلك على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وأضاف لوكاشينكو: "نحن ندعي لعالم متعدد الأقطاب، ونؤيد تأيدا مطلقا لوحدة الأراضي ووحدة الحدود التي تمإنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة".

ووفقا له، فإن بيلاروسيا تؤيد أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لافتا إلى أن المبادئ الأساسية التيتقوم عليها السياسة الخراجية الصينية متأصلة أيضًا في قيادتنا.