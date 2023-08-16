عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستغرق 3 أيام.. وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارته إلى بيلاروسيا

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني

يبدأ عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانجفو، زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى بيلاروسيا اليوم الأربعاء، لمناقشة القضايا الملحة للتعاون العسكري الثنائي مع قادة مينسك ومسؤولي وزارة الدفاع في البلاد، ومن المتوقع أيضا أن يزور عددا من المنشآت العسكرية في البلاد.

 

وسيسافر لي شانجفو من روسيا إلى بيلاروسيا، حيث شارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، وقال وزير الدفاع الصيني في بيانه، إن بكين ستواصل تعزيز آليات التعاون الأمني مع شركائها في منظمة شنجهاي للتعاون وبيلاروسيا التي تطمح للانضمام إلى المجموعة.

ووقعت بيلاروسيا مذكرة التزام مع منظمة شنجهاي للتعاون، مما يمهد الطريق لعضويتها الكاملة.

 

وستكون زيارة لي شانجفو إلى بيلاروسيا أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي صيني رفيع إلى البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، كما سيكون هدفه تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين بكين ومينسك، خاصة أن بيلاروسيا تعتبر الصين شريكًا ذا أولوية في سياستها الخارجية.

 

وخلال الزيارة، سيحدد مسؤولو الدفاع في بيلاروسيا والصين مجالات التعاون المستقبلي على المدى القريب ويتبادلون الآراء حول الوضع الأمني الحالي في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وعقد الاجتماع السابق لي شانجفو مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين في أبريل الماضي، على هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنجهاي للتعاون في العاصمة الهندية نيودلهي.

 

ويعتمد التعاون العسكري بين بيلاروسيا والصين على اتفاقية ثنائية وقعتها وزارتا الدفاع في مايو 2010، وقبل وباء فيروس كورونا الجديد، نظمت البلدان بانتظام زيارات رفيعة المستوى وعلى مستوى الخبراء وعقدت دورات تدريبية وتدريبات مشتركة وعقدت التبادل المنتظم لطلاب الجيش. 

 

وبالرغم من ذلك، تم تعليق التعاون العسكري الثنائي عندما تفشى جائحة فيروس كورونا.

 

وخلال اجتماع في مينسك في منتصف أبريل الماضي، ناقش مسؤولو وزارة الدفاع البيلاروسية سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي في فترة ما بعد الوباء مع الملحق الدفاعي بالسفارة الصينية العقيد الكبير ليو زهي.

محكوم عليها بالفشل..وزير دفاع الصين يحذر من اللعب بالنار في قضية تايوان

ترامب يهين مجددًا بايدن ويتهمه بخضوعه لـ الصين وأوكرانيا.. تفاصيل

وزير الدفاع الصيني لي شانجفو بيلاروسيا الرسمية مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي منظمة شنجهاي للتعاون الصين فيروس كورونا وزارة الدفاع البيلاروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

موضوعات متعلقة

تستغرق 6 أيام.. وزير الدفاع الصيني يعتزم زيارة روسيا وبيلاروس

وزير الدفاع الصيني لـ هنري كيسنجر: ملتزمون ببناء علاقات مستقرة مع أمريكا

صفعة لأمريكا.. وزير الدفاع الصيني يلتقي قائد البحرية الروسية في بكين

ترشيحاتنا

وظائف الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركمانستان

تستغرق 3 أيام.. وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارته إلى بيلاروسيا

هل يجوز لي التصدّق دون علم زوجي؟.. علي جمعة: حرام بهذه الحالة

أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء.. وتحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخبيزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ومضاد للالتهابات وعلاج نزلات البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بخطوات بسيطة .. طريقة عمل رموش الست

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ