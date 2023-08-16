ترامب يهين مجددًا بايدن ويتهمه بخضوعه لـ الصين وأوكرانيا.. تفاصيل

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إهانة جديدة للرئيس جو بايدن، متهمًا إياه بأنه يخضع لسيطرة الصين وأوكرانيا.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على منصته "تروث سوشيال" إن بايدن يخضع لسيطرة كاملة من الصين وأوكرانيا ودول أخرى مختلفة، مؤكدًا أنهم يعرفون كل شيء عنه، خاصة جميع أخطائه، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف "بايدن رئيس مرتبك يقود بلدنا إلى الجحيم"، مشيرًا إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي حصلت بنسبة 100% على أكثر من 20 مليون دولار من دول أجنبية بينما كان بايدن نائب الرئيس، وربما أكثر من ذلك بكثير.

ولفت إلى أن بايدن يخضع لسيطرة من الصين لأنهم يعرفون بالضبط مقدار الأموال التي تم منحها له، وهم يعرفون مكانها، مستطردًا أن بكين دفعت له ثروة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أوقف مبادرته التي تستهدف الجواسيس الصينيين في الولايات المتحدة، كما ترك الصين تفلت من مأزق فيروس كورونا، مما سمح لبكين بإقامة قواعد في كوبا وتايوان.

وأضاف أن فساد بايدن هو تهديد صارخ للأمن القومي"، متوقعًا أن تحدث"الحرب العالمية الثالثة مع هذا الرجل"، الذي وصفه بأنه غير كفء بشكل فادح.

وأكد ترامب أنه بمجرد إعادة انتخابه سوف يعين مستشارًا خاصًا "للنظر في كل هذه الرشاوى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها الأول بأنها محاولة من قبل الديمقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وتفصيلًا، يواجه ترامب في واشنطن 4 اتهامات. وفي ميامي، فلوريدا، يتم محاكمته في قضية الوثائق السرية، حيث تم توجيه 40 تهمة له علي خلفية هذه القضية.

وفي نيويورك، وجهت إلى ترامب 34 تهمة في قضية تزوير وثائق تجارية أثناء معالجة مدفوعات لإخفاء معلومات تعرض ترامب للخطر، بما في ذلك اتصال مزعوم بالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.