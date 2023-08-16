عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكوم عليها بالفشل..وزير دفاع الصين يحذر من اللعب بالنار في قضية تايوان

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانجفو أن اللعب بالنار في قضية تايوان و"محاولة التحكم في الصين عبثاً عبر تايوان"، محكوم عليها بالفشل، جاء ذلك ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى لي بتلك التصريحات في مؤتمر أمني في موسكو الثلاثاء.

ويجري وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، حاليًا زيارة إلى  روسيا ثم يتجه بعدها إلى بيلاروس.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع الصينية الاثنين إن الوزير لي شانج فو سيزور روسيا وبيلاروس في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بناء على دعوة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتشعر بالامتعاض من أي زيارة أمريكية لها على وجه التحديد، متهمة واشنطن بـ"الترويج لأفكار انفصالية".

وزير الدفاع الصيني تايوان الصين التحكم في الصين الدفاع الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

ترشيحاتنا

سويلم: مجهودات كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير شديد اللهجة من أرصاد السعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

مقدار النوم الذي لا ينقض الوضوء.. هذه الطريقة لا تبطله

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل انفراجة أزمة السجائر بعد تدخل الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ