محكوم عليها بالفشل..وزير دفاع الصين يحذر من اللعب بالنار في قضية تايوان

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانجفو أن اللعب بالنار في قضية تايوان و"محاولة التحكم في الصين عبثاً عبر تايوان"، محكوم عليها بالفشل، جاء ذلك ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أدلى لي بتلك التصريحات في مؤتمر أمني في موسكو الثلاثاء.

ويجري وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، حاليًا زيارة إلى روسيا ثم يتجه بعدها إلى بيلاروس.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع الصينية الاثنين إن الوزير لي شانج فو سيزور روسيا وبيلاروس في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بناء على دعوة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتشعر بالامتعاض من أي زيارة أمريكية لها على وجه التحديد، متهمة واشنطن بـ"الترويج لأفكار انفصالية".