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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سجل حلمك لبكرة.. ثقافة الأقصر تشهد تكريم الطلاب المتفوقين بالمحافظة

صدى البلد

 

شهد قصر ثقافة الأقصر حفل تكريم عدد من طلبة وطالبات مدارس المحافظة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بعنوان "لقطة تاريخية" تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المعبرة عن الحضارة المصرية، تنفيذ طالبات مدرسة الأقصر الثانوية الفنية الصناعية، هذا إلى جانب معرض فني بعنوان "سجل حلمك لبكرة" الذي اشتمل على مشغولات يدوية، ولوحات فنية بتقنيات وألوان متميزة.

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وعلى مسرح القصر توالت الفقرات الفنية، حيث قدم طلاب المدارس المشاركة عدة فقرات فنية منها تابلوه بعنوان "فلسطين" لمدرسة العوامية للغات، تضامنا مع القضية الفلسطينية، تلاه أوبريت "الأقصى" لمدرسة العوامية الابتدائية، كما قدم أطفال حضانة كيتا عرض بعنوان "الأقصر بلدنا"، وقدمت مدرسة وادي الملكات الإبتدائية فقرة استعراضية بعنوان "يا دنيا سمعاني"، بينما قدمت مدرسة الأقباط الكاثوليك استعراض "همسة أمل".

وضمن برنامج الحفل المقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، قدمت مدرسة السلام للتعليم الأساسي فقرة جمباز، تلاها عرض فنون شعبية لمدرسة الأقصر الإعدادية للبنات بقيادة إيمان شبيب، وتغنى طلاب مدرسة أبو حجاج الإبتدائية بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية، تلاها فقرة التنورة المميزة للفنان محمد سلامة وسط تفاعل الحضور.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا، بحضور كل من د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، د. محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، والشيخ عمر أبو جليل مدير إدارة منطقة الوعظ.
 

الأقصر افتتاح معرض الهيئة العامة لقصور الثقاف الطلاب الموهوبين الفنية الصناعية القضية الفلسطينية هيئة العامة لقصور الثقافة

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