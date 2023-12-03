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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصطفى بكري من الأقصر: لولا وجود السيسي لأصبحت البلاد في مهب الرياح

صدى البلد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين وعمد ومشايخ القرى والآلاف من أهالي الأقصر.

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بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من العمدة فيصل راجح، أمين مساعد الحزب، قبل أن يلقي النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، كلمة أشار فيها إلى أن الآلاف الذين حضروا مؤتمر اليوم هم خير دليل على التأييد والمباركة من أهل الأقصر وتحديدا مركز إسنا أحد أكبر مراكز المحافظة، للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كما دعا رجال الدين الإسلامي والمسيحي، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي السيسي، لما حققه من نقله في كل المجالات في مصر للأفضل، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني.

وبدوره، أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، دعم الرئيس السيسي، للشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وحفظ أمن مصر القومي، وتقوية الجيش والشرطة.

 

وسرد بكري، المخاطر التي كانت تحدق بمصر بداية من جماعة الإخوان الإرهابية، واستيلائها على مصر، وكيف نجح السيسي في إنقاذ البلاد منهم مرورا بأزمات عدة شهدتها مصر لولا وجود السيسي لأصبحت البلاد في مهب الرياح .

من جانبها، قالت نجوى علي النوبي، مديرة منصة أيادي مصر، إن سيدات مصر يدعمن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات.

فيما لفت الشيخ حسين البيومي، رئيس رابطة الصلاة على النبي، إلى ضرورة الوقوف خلف الرئيس السيسي حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

 

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