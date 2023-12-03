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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح أقدم عمارة حجرية على الأرض منذ 5000 عام

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسي،  متحف إميحتب الكائن في سقارة عقب تجديدة ، واصفا بأن سقارة من أهم مناطق آثار مصر والتي نعمل فيها على تحسين التجربة السياحية .

أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بإعادة إفتتاح متحف إميحتب ، الذى يسرد قصة اول البنائين الكبار في تاريخ مصر ، وهي قصة المصري القديم الذي شكل من الحجارة فن العمارة ، لافتا أن المصري محب للبناء .

ولفت ان المتحف لشخصية أحد أهم بنائين الأسرة الثالثة ، ونعمل على تحسين التجربة السياحية،  ونهدف الي أن نعيد دورنا الريادي التاريخي .

ووصف الوزير سقارة من أهم مواقع اليونسكو حيث يحرص السائح على زيارتها،  لافتا أن المجلس الأعلى للآثار يمر بمرحلة جديدة من الاستدامة المالية وهي احد أهم عناصر النجاح،  حيث تحول لتمويل ثلثين إنفاقة ليصل الي صفر الاعتماد على الموازنة العامة للدولة الي صفر.

يذكر أن لقب متحف إيمحتب تيمنا بـ المهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة- الدولة القديمة 2650 حوالي ق.م ,والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.

وبدأ بناء المتحف عام 1997م لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والمهندس والمعماري إيمحتب ، ولقب إيمحتب بـ عميد الطب والهندسة في مصر القديمة.

 

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