خروج مستشفى ناصر بخان يونس عن الخدمة.. ومخاوف من كارثة إنسانية

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب قطاع غزة بعنف شديد، حيث تغلق الطرق الرابطة بين شمال القطاع وجنوبه، مشيرةً إلى أن الاحتلال يدفع المواطنين للنزوح من شمال وشرق القطاع، ويطالب بإخلاء خان يونس، ويصفها بأنها منطقة.

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «كيسوفيم»



وأكدت خروج مستشفى ناصر بخان يونس عن الخدمة، وقالت: «نحن الآن نتحدث عن كارثة، إذا استمر الوضع كما عليه، سوف نكون أمام أعداد كبيرة من الشهداء، وأيضا المرضى الذين لا يملكون أماكن يذهبون إليها لتلقي العلاج».



وذكرت، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «كيسوفيم» بغلاف غزة، لافتةً إلى وجود اشتباكات عنيفة بين الفصائل والاحتلال شمال ووسط القطاع، وأن الفصائل تطلق الصواريخ من المناطق التي يتواجد بها جيش الاحتلال، وهي رسائل تطلقها الفصائل بأن المقاومة لم تنته، ونفي فكرة أن الاحتلال يقوم بالقضاء على الفصائل والسيطرة على تلك المناطق.