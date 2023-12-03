700 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة خلال يوم واحد

قال المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الأحد، إن هناك نحو 700 شهيد على الأقل جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إسرائيل من أنها تخاطر بـ "الهزيمة الاستراتيجية" إلا إذا حمت المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفي إشارة إلى تصاعد التوترات بين الحلفاء المقربين مع استئناف إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب غزة، قال أوستن إن إسرائيل لن تفوز إلا إذا حمت المدنيين وأنشأت ممرات إنسانية. حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأضاف أوستن: أن هذا النوع من المعارك، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تحل محل النصر التكتيكي بالهزيمة الاستراتيجية".

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين نظرائهم الإسرائيليين من أنهم يجب أن يتجنبوا نوع النزوح الداخلي الجماعي الذي أثاره قصفهم لشمال غزة.

وحث إسرائيل على أن تكون أكثر دقة في المرحلة التالية من حملتها. واستشهد أوستن وغيره من المسؤولين العسكريين الأمريكيين بالدروس المستفادة من معركة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والتي شملت قتالًا حضريًا شديدًا.

وقال أوستن، الذي كان قائدًا سابقًا للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط: ”مثل حماس، كان تنظيم الدولة الإسلامية متجذرًا بعمق في المناطق الحضرية. وعمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بجد لحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية، حتى خلال أصعب المعارك".