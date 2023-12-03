المصريين الأحرار يطوف محافظة البحيرة ويتلاحم مع المواطنين للنزول والمشاركة وتأييد السيسي

«من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر».. في ضوء التحركات المكثفة لحزب المصريين الأحرار لتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي والوصول لجميع فئات المجتمع المصري بحملة طرق الأبواب، قامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بزيارة للجمعيات الزراعية التابعة لمراقبة منطقة البستان بالتعاون الزراعي ولقاء أعضاء مجالس إداراتها والعاملين وعدد كبير من المزارعين.

وذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، ومباشرة أحمد حمودة، عضو الهيئة العليا وأمين البحيرة.

وتناولت اللقاءات الاستماع للمشاكل التي تواجه جميع الفئات وآليات الحلول من منظورهم، وتطرق للحديث لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول لصناديق الاقتراع ومساندة البلاد خلال تلك الفترة الحرجة، خاصة ما يدور من أحداث بدول الجوار.

كما تحدث وفد الحزب عن الجهود المبذولة من القيادة السياسية الرشيدة التي وضعت مصر علي الخريطة العالمية مجددا وأصبحت صاحبة الكلمة والقيادة، بالإضافة للجهود التنموية والخدمية والرعاية الاجتماعية، وأيضا تحقيق أفضل صورة للاستقرار والأمن والأمان.

وشدد وفد الحزب علي مساندة وتأييد الرئيس الذي تصدى لكل ما يحاك ضد الوطن، وحافظ على سلامه وهويته، ولعل الأحداث الجارية تعكس صدق رؤيته وأمانة خطواته لصالح المواطن وبلادنا العزيزة.

وتحدث العديد من المواطنين والمزارعين حول عدة محاور، أولها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ومختلف المدخلات الزراعية؛ وثاني هذه التحديات شيوع ظاهرة غش الأسمدة والمبيدات المنتجة من الشركات، ما يؤثر سلباً على العملية الإنتاجية، ومن هنا شدد أمين الحزب بالبحيرة على أن الدولة تبذل جهودا عظيمة للرقابة والمتابعة وترنو بجميع السبل لمساعدة المزارعين.

وناشد المزارعين مراعاة الظروف الموسمية لديهم بشأن مراعاة ذلك في الفواتير الكهربائية التي تحصل شهرياً، وأيضا المطالبة باهتمام الرعاية لهم عند التسويق للمنتجات الزراعية حتى لا يقعوا فريسة السماسرة والمضاربين يشتروا المنتجات بأقل الأسعار التي لا تتناسب مع التكاليف الإنتاجية.

وفي إطار التحركات علي الأرض ولقاء أهالي القرى والنجوع للتوعية ودعم مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التقى وفد الحزب أهالي قرية علي بن أبي طالب والذين طالبوا بتعزيز المنطقة بسيارات إسعاف، حيث إن القرية تبعد نحو 17 كم عم المستشفى المركزي.

وأكد الحزب نقل جميع مطالب أو احتياجات المواطنين للجهات المختصة ورفعها في تقرير للأمانة المركزية بالحزب لإرسالها للحملة الرسمية للرئيس.

كما ناشد بعض المزارعين وجود لجان للتوعية بالفرص الاستثمارية؛ وأن يكون هناك لجان للتوعية بالإعلان الخاص بالفرص الاستثمارية والإجراءات اللازمة لها بالمشاريع الزراعية والأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان، والتنويه بأهمية التنسيق بينهم وبين الجمعيات الزراعية، ما يسهل على الشباب الحصول على فرص عمل جديدة.

كما تحدث المواطنين عن إمكانية التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة الواحدة بأن يحق لهم التصويت في لجان المغتربين حال تواجدهم في مراكز مختلفة أو مناطقة مترامية الأطراف، ما يزيد من نسب المشاركة.

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