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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع بمدينة بني سويف.. الثلاثاء المُقبل

صدى البلد

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء والجهات والمصالح الحكومية والاجتماعية بمدينة بني سويف ، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 ديسمبر  اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الــ1 ظهراً ، لعمل صيانة على لوحة الأوقاف.

وتشمل المناطق المتأثرة من قطع الخدمة كل من (مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة ، الميكروويف ، مخزن البريد، أبراج الأوقاف، التأمينات بأبراج الأوقاف، مكتب صحة الغمراوي، مساكن حوض الدلالة،عزبة التحرير، التطوير التكنولوجي، مديرية التموين، قسم شرطة المرافق ، شارع حلمي الملط وحاتم رشدي وطريق السادات ، أندية: القضاة والمهندسين والطلائع ، موقف محيي الدين، الاستاد الرياضي ، الصالة المغطاة ، عمارات الاستاد، مديرية الشباب والرياضة )

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وتوجه القطاع بالاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة.

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