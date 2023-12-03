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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر شعبي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بـ بني سويف

صدى البلد

شهد مركز ببا جنوب بني سويف، إقامة مؤتمر شعبي حاشد، بقاعة الماسة، شارك فيه جميع طوائف الشعب، وذلك برعاية البرلماني السابق هشام سليم، وبحضور الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن  ، ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من سرور سعد ، أحد القيادات المجتمعية بمركز ببا، أشار فيها إلى الآلاف الذين حضروا مؤتمر اليوم هم خير دليل على التأييد والمباركة من أهالي بني سويف وتحديداً مركز ببا، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


وفي كلمته رحب البرلماني السابق هشام أحمد سليم بالحضور، وأشار إلى حرصه علي تنظيم هذا مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصًا علي توعية الناخبين بضرورة التسابق للادلاء باصواتهم لما تمثله هذه المشاركة من دعم للدولة المصرية والتجربة الديمقراطية؛ مشيرا إلى ان ما يميز هذا اللقاء عن غيره من اللقاءات الكثيرة التى تم تنظيمها لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انها تنطلق من وازع وطنى بعيدا كل البعد عن كل الاحزاب والتيارات السياسية.

وقال هشام سليم إنه يتقدم بكل الشكر لكل الحضور الحاشد من قرى ببا وبندرها وباقى قرى المحافظة، وأنه سعيد بحضور خصوصا امهم ما حضروا استجابة لالتزام حزبى بل حضروا مساندة للدولة المصرية والاستجابة لدعوتنا لهم واقتطعوا من اوقاتهم للتعبير عن مساندتهم للدولة المصرية والمرشح عبد الفتاح السيسى.

وأضاف تاييدنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى يأتى من ايمان حقيقي أن هذا الرجل هو رجل المرحلة وأنه يجب علينا أن نقف خلفه حتى يستكمل تجربة البناء ويواصل مساعى تحقيق حياة كريمة للمواطنين وأن يتصدى لكل الأزمات التى تشهدها المنطقة، موضحا أن مهمة الرئيس ثقيلة لكنه على قدر التحدى ويفوق، وأنه من الضروري أن تظهر الانتخابات في صورة تقوى موقف الرئيس.

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ومن جانبه قال الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب في كلمته، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتحديداً محافظات الصعيد التي شهدت طفره تنموية ورفع مستوى خدمات المواطنين لتحقيق حياة كريمة، وخص بالذكر مركز ببا الذي حظي باهتمام ملحوظ في إطار تنفيد مشروعات حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

وأضاف مبروك، أن الدولة المصرية جددت العهد بأنها سوف تجدد العهد بمواصلة جهود التنمية لرفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المواطنين، مؤكدًا أن تأيد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات يعد اعتراف لفضل الرئيس في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأن هذا وقت رد الجميل لهذا الرجل الذي انتشل الدولة المصرية من أيدي الجماعات الإرهابية، واعاد لها هيبتها.

وقال أحمد إبراهيم المحامى بالنقض إن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح واجب على كل وطنى لما يبذله من جهود لا ينكرها إلا حاجد، وأن اجتماعنا هذا يأتى فى وقت تمر فيه الدولة بظروف استثنائية.

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