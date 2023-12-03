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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة تقتحم منزلا وتحبس مالكته داخل غرفتها لسرقة محتوياته| صور

عصابة ملثمة
عصابة ملثمة

في قصة تحبس الأنفاس، أرسلت امرأة مذعورة نداءً من خمس كلمات عبر تطبيق "واتساب" للمساعدة، بعد أن اقتحمت عصابة ملثمة منزل عائلتها، وحبستها داخل غرفة نومها وانطلقت بسيارة أودي مسروقة.

وبحسب صحيفة “يدلي ميل”،  قام الجناة بضرب الأسرة، التي كانت في المنزل طوال اليوم، في غضون ساعة من مغادرتهم منزلهم في لوزيلز، برمنغهام، مساء الأربعاء (22 نوفمبر). 

وهرب الجناة بسيارة أودي A8 - بالإضافة إلى مدربي مالك السيارة وساعاته وأمواله - في حوالي الساعة 9.25 مساءً. 

وعلى الرغم من اعتقاد اللصوص أن المنزل كان خاليًا، إلا أن أصغر أفراد الأسرة، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت نائمة في الطابق العلوي، وعندما داهم اللصوص المنزل، استيقظت على دخولهم غرفة نومها وهي مذعورة.

وفي هذه الأثناء  شعرت الفتاة،  بالخوف الشديد لكونها كانت بمفردها بالمنزل، حيث أرسلت بعد ذلك رسالة إلى مجموعة العائلة على الواتساب، تحذر فيها: "هناك لصوص في المنزل".

وهرعت عائلتها مباشرة إلى المنزل لمحاولة إحباط عملية السطو، لكنهم وصلوا بعد فوات الأوان بخمس ثوانٍ لرؤية السيارة تُقاد بعيدًا.

بينما  تُظهر لقطات  كاميرات المراقبة المنزلية لصوصا متنكرين وهم يركضون من سيارة BMW رمادية اللون متوقفة قبالة الشارع،  ليندفعوا إلى داخل المنزل  بعد ان اقتحموا الباب الأمامي بـ "أداة" حادة  قبل تفتيش المنزل وسرقته والهرب بالمحتويات المسروقة.

عصابة عصابة ملثمة قصة تحبس الانفاس

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