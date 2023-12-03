فحص شحنات البرتقال بالحجر الزراعي تمهيدا لبدء موسم تصدير الموالح

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري؛ لفحصها، وذلك تمهيدا للبدء في موسم تصدير الموالح، بعد غد الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

وأوضح، في بيان، أن ذلك يأتي، بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير 10، عقب المشاورات مع كل القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية، وعلى رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة، تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف "موسى" أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5-12-2023 .

وأكد أن المصدرين ومحطات التعبئة يلتزمون بالتواصل مع إدارة خدمة المصدرين؛ لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام إلى محطات التعبئة إلا عقب إصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي، وتوضيح اسم وكود المزرعة، وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع.

وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .

تجدر الإشارة إلى أن مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، حيث تجاوزت الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022-2023، وعليه، يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، واستمرار فتح الأسواق الجديدة.