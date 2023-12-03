انتهاء إجراءات القرعة العلنية لبيع وحدات كمبوند بارادايس وسط إقبال كثيف من المهندسين

بمشاركة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عبر تقنية زووم، وحضور الأستاذ الدكتور هشام سعودى- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.. أجرت النقابة العامة للمهندسين قرعة علنية، برئاسة المهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ووكيل لجنة الإسكان بالنقابة العامة ورئيس لجنة القرعة، وعضوية المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، لبيع 212 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وهي القرعة التي شهدت إقبالًا كثيفًا غير مسبوق من المهندسين، حيث تقدم عدد تجاوز 1000 مهندس لحجز الوحدات.

في بداية القرعة، رحَّب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بالمشاركين في القرعة، واعدًا بأن تتم القرعة بمنتهى الشفافية، وبشكل نموذجي يرضي الجميع، مضيفًا: "نعد أن يكون هذا المشروع درة المشروعات في القاهرة الجديدة، ولائقًا بمهنة الهندسة ومهندسي مصر".

وكشف نقيب المهندسين، أن عام 2024 سيشهد طرحًا لمرحلة جديدة من مشروع بارادايس، واعدًا بالاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان بالشكل الذي يرضي ويليق بالمهندسين، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتشهد الفترة القادمة مجموعة من المشروعات الجديدة.

واختتم نقيب المهندسين كلمته، بتقديم الشكر لهيئة مكتب النقابة على الجهد المبذول للإعداد لفعاليات القرعة وكذلك للجنة الإسكان، لإنجاز مشروع كمبوند بارادايس.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور هشام سعودي، أن النقابة دائمًا تسعد وتشرف بما تقوم به من جهد في خدمة مهندسيها في مصر قاطبة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد حزمة من مشروعات الإسكان، وأن هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة دائمًا يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات،

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أحمد البدوي، على أن الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات سكنية أخرى لمن لم يحالفه الحظ في الحصول على وحدة سكنية ضمن عدد الوحدات المطروحة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكثيف من المهندسين.

فيما أكد المهندس محمود عرفات، أن الإقبال الكبير من المهندسين على هذه القرعة بأعداد فاقت ‏‏1000 مهندس هو دلالة واضحة على الثقة الكبيرة فى النقابة، و أن مجلس النقابة يسعى لتلبية طموحات المهندسين وتقديم أفضل الخدمات إليهم، ‏موضحًا أنه زار كمبوند بارادايس عدة مرات قابل خلالها عددًا كبيرًا من سكانها للاستماع إلى ‏ملاحظاتهم والعمل على حل أي مشكلات عالقة، ووعدهم أن يكون مشروع بارادايس واحدًا من ‏أفضل التجمعات السكنية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، إيمانًا من هيئة المكتب والمجلس ‏الأعلى أن من حق المهندس الحصول على سكن يليق به وأسرته، وعلى العمل من أجل توفير ‏مزيد من المشروعات السكنية التي تناسب كل الفئات، والسعي خلال الفترة المقبلة للحصول على ‏أراض لإقامة مشروعات سكنية تناسب شباب المهندسين وقدراتهم المادية بالتعاون مع مؤسسات ‏الدولة المختصة.‏

وأضاف "عرفات": "نعدكم أن نكون وراءكم لإتمام كل ما تتمنونه فى الكمبوند، ولقد بذلنا مجهودًا ‏كبير للإعداد بشكل جيد لاستقبالكم بما يليق بكم، و نسعى لتحسين أدائنا دائما، وإرضاء كل المهندسين".‏

من جانبه كشف المهندس الاستشاري محمد ناصر، أنه عند طرح المشروع تم الاستعانة بمتخصصين على درجة عالية من الخبرة في مجال التقييم العقاري من المسجلين بهيئة الرقابة المالية، ووفقًا لتقييمهم فإن السعر المطروح الآن بنظام التقسيط هو سعر الكاش، ووفقًا للتقييم كان من المفترض زيادة 20% عن كل سنة تقسيط، مما يعني أن يتخطى سعر المتر 35 ألفًا، وفقًا لسنوات التقسيط التى تصل إلى 6 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تم الطرح بسعر الكاش دون زيادة، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب وتصديق المجلس الأعلى.

وكشف "ناصر" أن النقابة لديها مشاريع تنفذها في مدينة العبور بواقع 12 عمارة، وهناك مرحلة جديدة العام القادم بمشروع بارادايس، بالإضافة إلى حوالي 250 وحدة في جنوب الأحياء بالسادس من أكتوبر سيتم طرحها العام القادم، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على قطعة أرض كبيرة فى منطقة حدائق العاصمة القريبة من العاصمة الإدارية ومدينة بدر، وهو مكان متميز، على أن يبدأ تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

من جانبه وجه المهندس الاستشاري محمد حموده، الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم بجهده في إنشاء كمبوند بارادايس منذ شراء الأرض، مرورًا بلجان الإسكان المتعاقبة ومجالس النقابة المتوالية، واليوم يشهد حصاد جهدهم، كما توجه بالتحية والشكر لكل من حضر فعاليات القرعة لثقته في نقابة المهندسين، وهذه الثقة مقدرة من المجلس الحالي، متمنيًا التوفيق والحظ السعيد للجميع.

وبدوره أوضح المهندس الاستشاري أحمد المصري، كيفية سير فعاليات القرعة وخطوات التسجيل، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من الوحدات السكنية في نفس الكمبوند سيتم طرحها للقرعة بداية العام القادم، مؤكدًا أن الوحدات جميعها جاهزة للطرح وما يتبقى فقط في المشروع إنهاء أعمال اللاند سكيب، والذي سيبدأ العمل فيه بعد أسبوعين، متمنيًا أن يغطي عدد الوحدات طموحات المهندسين.

وانتهت إجراءات القرعة العلنية في وقت متأخر من مساء أمس، وحرص أعضاء هيئة مكتب النقابة حضور مراسم القرعة -والتى استمرت 9 ساعات- منذ بدايتها حتى نهايتها.

وقد أسفرت القرعة عن بيع 211 وحدة من الوحدات المطروحة والبالغ عددها 212 وحدة سكنية، وتأجيل طرح الوحدة المتبقية إلى القرعة القادمة.

يذكر أن النقابة قد اتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت 18/11/2023، لطرح عدد 212 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترا و 185 مترا، بواقع عدد 13 وحدة مساحة 130 متر مربع، وعدد وحدتين مساحة 135 مترا مربع و181 وحدة مساحة 155 متر مربع وعدد 16 وحدة مساحة 185 متر مربع.