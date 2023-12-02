إزاي تحصل على شقة من نقابة المهندسين.. اعرف الشروط وفلوس جدية الحجز

شهد بدء التسجيل بالقرعة العلنية لبيع وحدات سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، التي بدأت في تمام العاشرة صباح اليوم، إقبالا كثيفًا، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمهندسين في مشروع إسكان النقابة وما تقدمه من تسهيلات وأسعار هي الأفضل مقارنة بمثيلاتها.

وكانت نقابة المهندسين قد اتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت 18 /11 /2023، حيث من المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة العامة بالدور الأرضي.

وستجرى القرعة على 212 وحدة سكنية، نصف تشطيب، بتسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة، والتسليم فوري.

وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترا إلى 185 مترا بواقع عدد 13 وحدة مساحة 130 متر مربع، وعدد وحدتين مساحة 135 مترا مربع و181 وحدة مساحة 155 متر مربع وعدد 16 وحدة مساحة 185 متر مربع.

والمشروع عبارة عن تجمع سكني (كمبوند) مقام على مساحة 44,50 فدان ويقع على بعد خمس دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجي به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار. ويحتوى المشروع على منطقة خدمات (نادى اجتماعي – مبنى إداري – مسجد).