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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رواد موقع X يحتفلون بحميد الشاعري على طريقتهم الخاصة

حميد الشاعري
حميد الشاعري

تفاعل رواد موقع X (تويتر سابقا) مع هاشتاج #حميد_الشاعري خلال الأيام الماضيه، وذلك احتفالا بعيد ميلاد رائد موسيقى الجيل الكابو حميد الشاعري و الذي يجتمع على حبه و متابعته أجيال مختلفه من جميع الأعمار.

جيل التمانينات و التسعينات الذين شعروا بالنقله التي تسبب فيها حميد للموسيقى الحديثه، و الأجيال الحاليه مواليد التسعينات و الألفينات الذين يتابعوا حميد من خلال إعادة توزيعاته لأغانيه و موسيقاه النوستاليجا بالشكل المناسب للأجيال الجديده.

وتفاعل رواد X مع ما ينشره حميد الشاعري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و منصات الموسيقى، بالإضافة إلى المسلسلات والاعمال السينمائيه في السنوات الأخيره.

خاصة أن حميد يواصل العمل خلال مسيرته ويتعاون مع شباب الراب و الاندر جراوند، ويقوم بتشجيعهم على العمل وتقديم أشكال الموسيقى التي تتناسب مع هذه الأجيال.

و تفاعل المتابعين كل بطريقته الخاصة مع عيد ميلاد حميد الشاعري، إذ قام كل شخص بالاحتفال مع الأغنية التي لديه معها ذكريات من أغاني حميد، وشهد موقع X تفاعل كبير على أغاني حميد المختلفة، إذ قام كل جيل باختيار الأغنية الأقرب له منذ الثمانينات، وحتى آخر أعماله.

حميد الشاعرى

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