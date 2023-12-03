محافظ الشرقية: قطاع التعليم المسئول الأول عن غرس روح الإنتماء لدي الطلاب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ بالجلسة الوطنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للتوعية بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والعاملين بقطاع التعليم.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع التربية والتعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الوعي وممارسة الديموقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب قائلاً "جميعنا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومستمرون في تقديم المزيد من العمل والعطاء والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع".

وقال المحافظ: أنتم القادة الحقيقيين والقائمين على بناء مستقبل أبناءنا ويجب علينا حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأضاف محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلاً "أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن".

من جانبه أعرب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية في الجلسة الوطنية مؤكداً أننا في مرحلة دقيقة ومهمة تتطلب منا جميعاً استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

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