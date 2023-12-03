عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: قطاع التعليم المسئول الأول عن غرس روح الإنتماء لدي الطلاب

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ بالجلسة الوطنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للتوعية بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والعاملين بقطاع التعليم.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع التربية والتعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الوعي وممارسة الديموقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب قائلاً "جميعنا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومستمرون في تقديم المزيد من العمل والعطاء والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع".

وقال المحافظ: أنتم القادة الحقيقيين والقائمين على بناء مستقبل أبناءنا ويجب علينا حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيي الحسينية وفاقوس المركزي

وأضاف محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلاً "أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن".

من جانبه أعرب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية في الجلسة الوطنية مؤكداً أننا في مرحلة دقيقة ومهمة تتطلب منا جميعاً استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

FB_IMG_1701619101269
FB_IMG_1701619101269
FB_IMG_1701619123740
FB_IMG_1701619123740
FB_IMG_1701624418714
FB_IMG_1701624418714
FB_IMG_1701624428548
FB_IMG_1701624428548
الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية الثانوية العسكرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق الشرقية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيي الحسينية وفاقوس المركزي

ضبط 118 طن سكر مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالعاشر من رمضان

"العفن الهبابى بأشجار المانجو" .. ندوة إرشاديه للمزارعين ببلبيس

تحرير 2990 محضرا خلال حملات تموينية مفاجئة في الشرقية

مكتبة مصر العامة تُنظم يوماً ترفيهيًا لطلبة مدرسة الأمل للصم بالقنايات

الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2847 مريضا بقافلة بمنيا القمح

التفتيش على 89 منشأة غذائية وغلق 14 منها لمخالفة التراخيص بالشرقية

تجديد حبس طالبة متهمة بإنهاء حياة فتاة بالشرقية

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يترأس احتفالية "الصحافة القبطية" بالمقر البابوي

صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ