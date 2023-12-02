وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيي الحسينية وفاقوس المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد تفقده مستشفى فاقوس المركزي.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالحسينية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والمخزون الاستراتيجي منها، متفقداً قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مؤكداً على مسئولي الكلي بمتابعة صرف الأدوية الشهرية للمرضى بانتظام، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين واستكمال الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بصورة جيدة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود سير العمل بالمبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج الطبي عن بعد، حيث ناقش مع الأطباء المعالجين ومسئولي المبادرة خطة عمل اليوم بعد مناظرة ثلاث حالات مرضية مع الأطباء بالجهات الاستشارية في التخصصات المختلفة، متابعاً مؤشرات أداء العمل، حيث بلغ عدد المناظرات التي تم مناظرتها للمرضى من خلال جهاز التشخيص ١٩٤٩ حالة حتى الآن، كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مبني جديد بالمستشفى، تنفيذاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أشهر، للوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، وجه معالي الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الأستاذ الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٢ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٢٤ مريض كلي، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بالاجتماع بمدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بها، لمناقشة خطة العمل بالمستشفى، والاحتياجات اللازمة لانتظام سير العمل، وبحث سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام المختلفة بالمستشفى.