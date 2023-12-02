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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يضبط 811 عبوة دواء و27 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبه اشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣م بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (الزقازيق والحسينية وبلبيس وههيا ومنيا القمح ) وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٨١١) عبوة لـ(١٠٢) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و عدد ٢٧ ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

 و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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