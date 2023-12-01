تحرير 2990 محضرا خلال حملات تموينية مفاجئة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر نوفمبر الماضى، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابه علي حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (2990) محضراً منها 2035 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (960) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة انه تم ضبط سلع غذائية منها 8 طن دقيق و4 طن أرز و31 طن سكر و150 عبوة زيت و7 طن ملح و600 كيلو أسماك ولحوم جميعهم سلع مجهوله وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 1000 لتر بنزين و60 شيكاره مخصبات زراعية و30 قاروصة سجائر جميعم سلع غير صالحه للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.