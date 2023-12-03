مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية تلحق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال في غزة

أكد النائب مصطفى عضو مجلس النواب، أن المقاومة الفلسطينية تحقق انتصارات وتلحق خسائر كبيرة في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف مصطفى بكري، في حوار مع الاعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأحد، أن كتائب القسام اصطادت مجموعة من الجنود الإسرائيليين وعددهم 60 جنديا، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسطيع الصمود من كل النواحي، وخاصة الناحية الاقتصادية.

ونوه النائب مصطفى عضو مجلس النواب، بأن هناك حالة من الارتباك والرعب في إسرائيل، لافتا إلى أن الحرب على الأرض لن تحسم لصالح إسرائيل أبدا.